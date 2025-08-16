Путин назвал визит на Аляску своевременным и полезным

Фото, видео: Гавриил Григоров/ТАСС; 5-tv.ru

Глава государства провел совещание по итогам российско-американского саммита.

Визит на Аляску был своевременным и весьма полезным. Об этом сообщил президент России Владимир Путин.

«Хочу сразу отметить, что визит был своевременным и весьма полезным», — сказал он в ходе совещания по итогам российско-американского саммита.

Встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа состоялась 15 августа на американской военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже на Аляске. Она длилась 2 часа 45 минут.

По ее итогам российский лидер отметил стремление главы Белого дома к урегулированию конфликта на Украине и подчеркнул необходимость решения первопричин кризиса.

Трамп, в свою очередь, заявил, что встреча прошла «очень хорошо» и назвал саммит замечательным.

Также известно, что президент Украины Владимир Зеленский 18 августа прибудет в Вашингтон на переговоры с Трампом.

