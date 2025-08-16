Захарова посоветовала «коалиции желающих» не забыть салфетки и ложечки для сахара

Захарова призвала «коалицию желающих» взять на встречу салфетки и чайные ложки

Фото: www.globallookpress.com/Belkin Alexey

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Лидеры Евросоюза договорились провести совещание по Украине в ближайшие дни.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в шутливой форме прокомментировала предстоящую встречу представителей «коалиции желающих» по Украине.

«Салфетки и ложечки для сахара не забыли бы», — язвительно отметила дипломат в своем Telegram‑канале.

По данным AFP, президента Франции Эмманюэля Макрона, премьера Великобритании Кира Стармера и канцлера ФРГ Фридриха Мерца ожидает онлайн‑заседание в воскресенье.

По данным французского телеканала TV5 Monde, ссылающегося на Елисейский дворец, встреча представителей «коалиции желающих» состоится 17 августа в формате видеоконференции. Ожидается, что в ней примут участие премьер-министр Великобритании Кир Стармер, президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц и другие лидеры стран Евросоюза.

Совещание ранее анонсировал Макрон после прошедшей на Аляске встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Лидер Франции поприветствовал готовность Вашингтона внести свой вклад в урегулирование конфликта на Украине.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX