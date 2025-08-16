«Копии для слабаков»: Брухунова снова оказалась в центре модного скандала

Брухунова согласна с мнением, что копии брендов — для слабаков

Фото: Instagram*/bruhunova

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Супруга Петросяна считает, что не стоит «строить из себя того, кем не являешься».

Только недавно все начали постепенно забывать о скандальной выходке супруги народного артиста РСФСР Евгения Петросяна — Татьяне Брухуновой — высмеявшей женщин, которые носят подделки, как она вновь подбросила дров в эту тему.

Модница поддержала провокационное заявление стилиста Елизаветы Белой о том, что если человек не может позволить себе купить оригинальную брендовую вещь, то пусть не носит «паль».

Так, у стилиста спросили в соцсети, как она смотрит на то, что некоторые люди носят фейки, хоть и высокого качества.

«Дорогая копия или похожая вещь ноунейм (малоизвестный бренд. — Прим. ред.)», — спросили у Елизаветы.

«Копии для слабаков. Я лучше куплю самую простую вещь в любом масс-маркете, чем буду строить из себя того, кем не являюсь», — ответила она.

Брухунова, которая неровно дышит к дорогущим нарядам, поделилась на своей странице мнением модного эксперта.

«Как радостно, что об этом говорят уважаемые стилисты», — заключила она, тем самым спровоцировав новую волну скандала.

До этого жена Петросяна резко высказалась в адрес женщин, которые не могут позволить себе брендовые вещи, предпочитая носить подделки.

«Девочки, ну зачем вы это делаете? Ну понятно, что сумка за два миллиона рублей не каждому под силу, это очевидно. Но когда ты стоишь с пакетами из ''Пятерки'', с джинсами какими-то там, вообще, без комментариев… И вот эта у тебя откровенная паль. Не надо быть экспертом, чтобы понять, что это подделка. Блин, ну это ж срамота!» — возмущалась Брухунова.

Это заявление провоцировало бурные обсуждения как в социальных сетях, так и в кругу представителей отечественного шоу-бизнеса.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ