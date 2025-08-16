Полиция не допустила установку палаток оппозицией на вокзале Кишинева

Фото: Вадим Денисов/ТАСС

Правоохранители задерживали демонстрантов с применением физической силы.

В Кишиневе правоохранительные органы пресекли попытку сторонников оппозиционного блока «Победа» установить палаточный лагерь на железнодорожном вокзале, где планировалась акция в поддержку арестованной главы Гагаузии Евгении Гуцул. Об этом пишет Telegram-канал «Sputnik Молдова».

Сторонники блока прибыли утром 16 августа к вокзалу и начали монтировать палатки, однако полиция заранее оцепила территорию, и, по данным издания, применяла силу и жестко задерживала участников.

Видео с места событий подтверждают применение правоохранителями физической силы: демонстрантов задерживали, захватывая их за шею и выводя из зоны акции.

Лидер блока «Победа» Илан Шор ранее обратился к гражданам Молдавии с призывом выйти 16 августа на мирную акцию протеста в поддержку Гуцул.

Районный суд Кишинева 5 августа признал Гуцул виновной в финансировании запрещенной в Молдове партии «Шор» и приговорил ее к семи годам тюрьмы. Политик отвергла обвинения, назвав приговор «политической расправой».

