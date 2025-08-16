Контакт есть: можно ли пообщаться с умершими питомцами через медиумов

Фото, видео: из личного архива Андрея Харриса; dpa/picture-alliance/ТАСС; 5-tv.ru

Многие болезненно переживают утрату хвостатых пушистиков. Возможно ли выйти с ними на связь?

В Китае появилась новая услуга — общение с умершими домашними животными. Жители Поднебесной начали массово обращаться к медиумам, чтобы узнать, переродился ли их питомец и можно ли его встретить в другом облике.

Правда ли, что с помощью людей со сверхъестественными способностями можно связаться с любимыми пушистиками или это ловкий ход, чтобы заработать деньги? Ответ на этот вопрос дал экстрасенс и оккультист Андрей Харрис эксклюзивно в беседе с 5-tv.ru.

«Оккультные источники практически в один голос утверждают, что такое общение возможно», — заявил Харрис.

По его словам, в том мире, где находятся наши умершие питомцы, общение происходит на уровне мыслей, форм и эмоций.

Как отметил экстрасенс, среди людей есть те, кто наделен определенным даром, и такие люди могут считывать внутренний фон духа, в том числе духа животного.

«Среди нас существуют особенные люди, которые наделены неким даром. Именно они могут считывать эмоциональное состояние, внутренний фон духа, в том числе и духа животного. Они способны считать, что он транслирует в ответ, в том числе и на запрос своего хозяина, и передать вам его состояние и его ответ», — пояснил Харрис.

Также он предупреждает, что нужно остерегаться мошенников. Если они утверждают, что животные общаются с ними на уровне слов.

«Маркер того, что вас не обманывают, что вам передают эмоциональное отношение, внутреннее состояние к тому или иному запросу. Тогда это будет правдой, но, подводя вывод, это (общение — Прим. ред.) абсолютно возможно, и оккультные источники подтверждают возможность такого общения», — отметил Харрис.

Оккультист предупредил, что не стоит пользоваться такой услугой чаще двух-трех раз в год.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX