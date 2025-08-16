Зеленский вновь попросил у Трампа и Европы гарантий безопасности для Украины

Фото: www.globallookpress.com/Amrei Schulz

В понедельник он прилетит в Вашингтон для встречи с американским лидером.

Президент Украины Владимир Зеленский после саммита РФ и США вновь обратился к Вашингтону и Европе с призывом обеспечить Киев надежными и долгосрочными гарантиями безопасности.

«Надо надежно и долгосрочно гарантировать безопасность (Украины. — Прим. ред.) при участии как Европы, так и Соединенных Штатов», — написал он в своем Telegram-канале.

Зеленский также указал, что Украина должна быть частью всех обсуждений, особенно касающихся ее территориальной целостности. Также он призвал главу Белого дома Дональда Трампа ужесточить санкции против России, если трехсторонняя встреча с участием Киева, Москвы и Вашингтона не будет организована.

Встреча президента РФ Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа состоялась 15 августа на американской военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже на Аляске. Она длилась 2 часа 45 минут.

По ее итогам президент России отметил стремление американского лидера к урегулированию конфликта на Украине и подчеркнул необходимость решения первопричин кризиса. Трамп, в свою очередь, заявил, что встреча прошла «очень хорошо» и назвал саммит замечательным.

Также известно, что Зеленский 18 августа прибудет в Вашингтон на переговоры с Трампом. По его словам, украинская сторона поддерживает предложение о проведении трехсторонней встречи.

