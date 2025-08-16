«Воронины» тогда и сейчас: как изменились любимые герои сериала

Фото: Кадр из сериала «Воронины», 2009 – 2019г

Чем занимаются актеры после завершения ситкома и кто не вернулся в новый проект «Костя — Вера»?

С момента выхода первого сезона ситкома «Воронины» прошло 16 лет, а зрители до сих пор помнят уютную квартиру многодетной семьи и забавные семейные перипетии.

Маленькие герои, которые когда-то очаровали миллионы зрителей, выросли, а актеры, воплотившие любимых персонажей, успели пройти свой путь побед и огорчений.

Кто они сегодня, чем занимаются и кто не вернулся в новый сериал «Костя — Вера» — читайте в материале 5-tv.ru.

Георгий Дронов — Костя Воронин

Фото: Кадр из сериала «Воронины», 2009–2019 г; Сергей Виноградов/ТАСС

Георгий Дронов, для нас всех — Костя Воронин, родился в 1974 году. В 2023 году он снялся в нескольких проектах, включая триллер «Бешенство» и комедийный сериал «Моя мама — шпион», а также продолжил участвовать в «Сестрах-2». Его можно было увидеть и в «Девушках с Макаровым» в роли полицейского.

В 2024 году Георгий отметил 25 лет своей театральной карьеры. Он продолжает работать, пробуя себя и в комедийных, и в драматических ролях. Но все равно, для многих он навсегда останется тем самым Костей Ворониным.

Георгий был женат на актрисе Татьяне Мирошниковой, у них есть сын, который, кстати, тоже проявил интерес к актерскому делу, и даже снялся в одном из проектов.

Екатерина Волкова — Вера Воронина

Фото: Кадр из сериала «Воронины», 2009–2019 г; ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Екатерина Волкова появилась в «Ворониных» в 27 лет и стала настоящей находкой для проекта, играв Веру на протяжении целых 24 сезонов.

Она так тонко передала образ современной женщины, которая с успехом совмещает материнство, роль жены и поиски себя, что сразу же полюбилась зрителям.

После завершения сериала Екатерина не сбавляет обороты, активно играет в театре и кино.

Екатерина замужем за Андреем Карповым, и у них есть прекрасная дочь Елизавета, которая родилась 16 марта 2011 года.

Станислав Дужников — Леня Воронин

Фото: Кадр из сериала «Воронины», 2009–2019 г; Вадим Тараканов/ТАСС

Станислав Дужников пришел в «Воронины» в 2009 году в роли Лени Воронина. Чтобы вжиться в образ полицейского с внушительной комплекцией, он набрал 20 килограммов! А потом, в 2016 году, совершил настоящую трансформацию — похудел почти на 50 килограммов, следуя строгой диете и занимаясь спортом.

В 2018 году Станислав получил звание заслуженного артиста Российской Федерации — это награда за его вклад в искусство.

Станислав был женат на актрисе Кристине Бабушкиной, у них родилась дочь Устинья. С 2013 года, по данным СМИ, он счастлив в отношениях с флористом Катериной Волгой.

Юлия Куварзина — Настя Воронина

Фото: Кадр из сериала «Воронины», 2009–2019 г; Instagram*/ykuvarzina_official

Юлия Куварзина присоединилась к «Ворониным» в 33 года, и ее героиня Настя Воронина мгновенно полюбилась зрителям как заботливая жена Лени.

Помимо «Ворониных», Юлия активно участвовала в театральных постановках Театра на Таганке, снималась в кино и сериалах, а еще делилась своим опытом, преподавая в Школе-студии МХАТ.

В 2013 году стало известно, что Юлия развелась — это было тайной для многих. В середине июля Юлии исполнилось 50 лет.

Анна Фроловцева — Галина Ивановна Воронина

Фото: Кадр из сериала «Воронины», 2009–2019 г; РИА Новости/Нина Зотина

Анна Фроловцева — настоящая легенда, заслуженная артистка России. К началу «Ворониных» она уже имела впечатляющий послужной список, снявшись в таких культовых фильмах, как «Экипаж», «Вокзал для двоих», «Жестокий романс», «Интердевочка», а также в современных «Солдатах» и «Папиных дочках».

В «Ворониных» Анна Ивановна создала образ Галины Ивановны — той самой любящей мамы, которая, несмотря на взросление сыновей, продолжает их опекать.

На протяжении 24 сезонов она училась отпускать своих мальчиков, принимать новых членов семьи и радоваться взрослению внуков.

Борис Клюев — Николай Петрович Воронин

Фото: Кадр из сериала «Воронины», 2009–2019 г; РИА Новости/Илья Питалев

Борис Клюев был настоящей звездой «Ворониных», самым старшим участником съемочной группы. Ему было 65 лет, когда стартовал первый сезон. И, конечно, все помнят его коронную фразу — «египетская сила»! Это стало настоящей визитной карточкой его персонажа.

Сам Борис Клюев, народный артист России, известный также по ролям Рошфора в «Мушкетерах» и Майкрофта в «Шерлоке Холмсе», ушел из жизни в 2020 году — причиной стала болезнь легких. Ему тогда было 76 лет.

В новом проекте «Костя — Вера» съемочная группа уважительно почтила память Бориса Клюева. В первом эпизоде несколько раз упомянули Николая Петровича, а финал серии завершился трогательной подборкой фотографий.

Мария Ильюхина — Маша Воронина

Фото: Кадр из сериала «Воронины», 2009–2019 г; Instagram*/maria_iliukhina

Представьте себе: шестилетняя Маша Ильюхина, едва успев познакомиться с миром, уже шагнула на съемочную площадку! И не куда-нибудь, а в «Ворониных», став той самой экранной дочкой Веры и Кости. С нее, можно сказать, и началась вся эта большая, шумная и такая родная для многих семья.

Но Маша не остановилась на этом: «Бомбил», «Мамочки», «Деффчонки» — она мелькала и там, а еще умудрялась совмещать актерскую карьеру с художественной гимнастикой. В 2017 году Мария получила Национальную детскую премию в номинации «Главная актриса».

Сегодня Маше 21, и она уже сама мама. Три года назад она вышла замуж за своего сокурсника Алексея Шарова, а в марте 2023 года на свет появилась их дочь, тоже Мария — прямо как мама.

Но, как это часто бывает, не все так радужно. Ходят слухи, что брак Маши и Алексея дал трещину. Официального подтверждения пока нет, но поклонники уже волнуются: в новых постах рядом с Машей только дочка.

А еще в 2024 году вышел спин-офф «Костя — Вера». И вот тут — неприятный сюрприз для Марии: роль повзрослевшей Маши досталась другой актрисе. Маша, конечно, отреагировала очень эмоционально, назвав это «предательством».

Филипп и Кирилл Воробьевы — близнецы Филя и Киря Воронины

Фото: Кадр из сериала «Воронины», 2009–2019 г; Instagram*/volkovihome

Филипп и Кирилл Михины, ранее известные как Филипп и Кирилл Воробьевы (взяли фамилию матери), стали одними из самых запоминающихся персонажей ситкома «Воронины». С момента своего дебюта в возрасте менее трех лет они вошли в сердца зрителей, играя сыновей Кости и Веры Ворониных.

Однако после десятого сезона их экранное присутствие завершилось, и в 2011 году на смену пришли Артем и Роман Пинчуки.

Решение покинуть проект было связано с переездом всей семьи Михиных за границу. По данным СМИ, сначала они обосновались в Таиланде, а затем переехали на Кипр. Кстати, у них появилась еще и младшая сестричка.

Артем и Роман Пинчуки — близнецы Филя и Киря Воронины

Фото: Кадр из сериала «Воронины», 2009–2019 г; Instagram*/penchuk_tema_roma

Артем и Роман Пинчук — это те самые близнецы, которые подхватили эстафету экранных братьев в 11-м сезоне. Им тогда было примерно 11 лет. В отличие от своих предшественников, Артем и Роман активно участвовали в сюжетах и диалогах, что потребовало от них начальных актерских навыков.

Когда съемки закончились в 2019 году, Артем и Роман вернулись к обычной жизни — учебе. Они поступили в биолого-химическую школу при Сеченовском университете, а еще серьезно увлеклись борьбой, стремясь добиться успехов в спорте.

В октябре 2025 года им исполнится 19 лет.

Вера Тарасова — Люся Воронина

Фото: Кадр из сериала «Воронины», 2009–2019 г; Instagram*/tarasovavera2012

Вера Тарасова — это та самая Люся, младшая дочь Веры и Кости Ворониных. Она появилась в 18-м сезоне, придя на смену другим юным актрисам — Полине Кузьменко и Софьи Хващинской.

Тарасова с первых же дней на съемочной площадке показала, что у нее есть настоящий артистический дар.

Рожденная 23 ноября 2012 года, Вера сразу же органично влилась в эту большую шумную семью. А еще с 2015 года, благодаря своей маме, Вера начала делать успехи и в модельном бизнесе.

