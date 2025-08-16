Додон оценил встречу Путина и Трампа: «Пример политической ответственности»

Додон о встрече Путина и Трампа: Пример политической ответственности

Фото: Reuters/Kevin Lamarque

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Бывший президент Молдавии отметил историческое значение переговоров и важность дипломатии для Украины.

Бывший президент Молдавии и лидер крупнейшей оппозиционной Партии социалистов Игорь Додон заявил, что переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа демонстрируют политическую ответственность и зрелость лидеров двух стран.

«Состоявшаяся встреча между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом — это историческое событие и пример политической ответственности и зрелости лидеров двух ведущих мировых держав», — написал он в своем Telegram-канале.

Додон подчеркнул, что в Молдавии приветствуют усилия, направленные на прекращение украинского конфликта, и выразил надежду, что дипломатия и готовность к компромиссу возьмут верх.

Встреча Путина и Трампа состоялась 15 августа на американской военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже, штат Аляска, и длилась 2 часа 45 минут.

По ее итогам президент России отметил стремление американского лидера к урегулированию конфликта на Украине и подчеркнул необходимость решения первопричин кризиса.

Трамп заявил, что встреча прошла «очень хорошо» и назвал саммит замечательным.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.