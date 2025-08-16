Лидеры ЕС поддержали позицию Трампа по урегулированию конфликта на Украине

Фото: Reuters/Jeenah Moon

Европа готова принять участие в трехстороннем саммите, правда такой вариант никто пока не рассматривает.

Лидеры стран Европейского союза поддержали президента США Дональда Трампа за инициативы, направленные на урегулирование украинского конфликта и достижение мира. Об этом 16 августа сообщается в совместном заявлении, опубликованном на сайте совета ЕС.

В документе подчеркивается, что Украина должна обладать надежными гарантиями безопасности для защиты суверенитета и территориальной целостности. Европейские лидеры приветствовали заявление Трампа о готовности США предоставить такие гарантии.

Также в заявлении отмечена готовность Евросоюза взаимодействовать с Вашингтоном и Киевом для проведения трехстороннего саммита. При этом ЕС подтвердил намерение продолжать поддерживать Украину и подчеркнул, что решение по территориальным вопросам страна должна принимать самостоятельно.

Заявление подписали председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, глава Евросовета Антониу Кошта, президенты Франции и Финляндии Эммануэль Макрон и Александр Стубб, премьер-министры Италии и Великобритании Джорджа Мелони и Кир Стармер, а также канцлер Германии Фридрих Мерц.

