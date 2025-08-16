Британский паб отказался обслуживать вице-президента США Вэнса

Фото: Reuters/Kin Cheung

Американскому политику пришлось отменить бронь и изменить планы на семейный ужин.

В британском Котсуолдсе сотрудники модного гастропаба пригрозили покинуть рабочие места, если в заведение придет вице-президент США Джей Ди Вэнс. В итоге американский политик был вынужден отменить заказ и выбрать другое место для ужина. Об этом 16 августа сообщает Daily Mail.

По данным издания, Вэнс планировал провести вечер в приватном зале паба — так называемой «секретной садовой комнате», рассчитанной на 28 персон. Такой выбор объяснялся желанием скрыться от протестующих, которые были недовольны его пребыванием в Котсуолдсе. Однако обслуживать политика персонал отказался.

При этом ранее в этом же заведении ужинала бывший кандидат в президенты США от Демократической партии Камала Харрис, и ее визит не вызвал возражений.

Как отмечает Daily Mail, визит Вэнса в Великобританию сопровождался недовольством местных жителей. Причиной стали полицейские кортежи и вертолеты, сопровождавшие его семью и нарушавшие привычный уклад спокойного района.

