Все за борт: на Волге в Саратовской области сгорела яхта

На Волге в Саратовской области сгорела яхта
Фото, видео: Западное межрегиональное следственное управления на транспорте СК РФ; 5-tv.ru
Шесть человек успели покинуть судно самостоятельно, пострадавших нет.
В Хвалынском районе Саратовской области утром 16 августа произошло возгорание яхты, двигавшейся по реке Волге. Об этом сообщили в пресс-службе Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.
По данным ведомства, на борту судна находились шесть пассажиров. Все они смогли покинуть яхту самостоятельно, обошлось без пострадавших.
В результате пожара судно получило серьезные повреждения. Размер материального ущерба в настоящее время устанавливается.
Сотрудники следственного управления провели осмотр места происшествия и начали выяснять причины возгорания. Проверка по факту случившегося продолжается.
