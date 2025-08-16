«Никто не захочет такое смотреть»: Тарантино об отмене фильма с Брэдом Питтом

Фото: www.globallookpress.com/Lionel Guericolas

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Режиссер переоценил свои возможности.

Американский режиссер Квентин Тарантино, известный своим взрывным характером, психанул и отказался снимать фильм «Кинокритик». Об этом пишет The Daily Beast.

Квентин Тарантино отказался от работы над «Кинокритиком» еще год назад. Первое время он не говорил о причинах такого поступка. Многие фанаты были удивлены этому, ведь, как говорил сам режиссер, эта лента должна была стать его прощальным проектом.

Сюжет отмененной ленты рассказывал про человека, который пишет статьи для эротического журнала Калифорнии. Действие фильма должно было происходить в 1970-х годах. По словам режиссера, сначала его задумка казалась ему гениальной, но потом он «потух».

«Кому интересно смотреть сериал про чертового кинокритика? Кому интересно смотреть фильм под названием „Кинокритик“? Если я действительно смогу снять фильм или сериал о том, кто с интересом смотрит фильмы, это уже достижение», — пояснил Тарантино.

Режиссер хотел бросить себе вызов. Мол, сможет ли он взять самую скучную в мире профессию и снять о ней интересное кино. Однако в ходе подготовки к съемкам быстро понял, что зрителю такое не понравится.

Главную роль в «Кинокритике» должен был сыграть актер Брэд Питт. Планировалось, что на экране он снова воплотил бы героя Клиффа Бута из блокбастера «Однажды… в Голливуде» 2019 года. Сценарий «Кинокритика» Тарантино отдал своему коллеге Дэвиду Финчеру, который адаптирует сюжет и снимет про Клиффа Бута спин-офф.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что «Мосфильм» порекомендовал школьникам 100 фильмов к просмотру.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX.