«Встреча с Путиным прошла очень хорошо»: Трамп об итогах саммита на Аляске

Дональд Трамп: встреча с Путиным прошла очень хорошо

Фото: Reuters/Gavriil Grigorov

Американский лидер подчеркнул, что стороны достигли заметного прогресса в обсуждении украинского вопроса.

Президент США Дональд Трамп положительно оценил итоги переговоров с российским лидером Владимиром Путиным, прошедших 15 августа на Аляске. Об этом он написал 16 августа в своей социальной сети Truth Social.

«Встреча с президентом России Владимиром Путиным прошла очень хорошо», — написал он в своей социальной сети Truth Social.

Американский назвал саммит «замечательным» и «крайне успешным».

В интервью телеканалу Fox News Трамп подчеркнул, что в ходе диалога был достигнут значительный прогресс. По его словам, существует «довольно высокая вероятность» заключения соглашения по урегулированию украинского кризиса.

Переговоры глав двух государств состоялись на территории американской военной базы Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже и продолжались 2 часа 45 минут.

По итогам пресс-конференции Владимир Путин заявил, что США проявляют стремление к поиску мирного решения конфликта на Украине. Российский лидер добавил, что Москва также заинтересована в этом, однако считает необходимым сначала устранить причины кризиса. Пресс-конференция завершилась без ответов на вопросы журналистов.

