Зеленский заявил о визите в Вашингтон 18 августа для переговоров с Трампом

Фото: Reuters/Henning Bagger

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Украинский лидер поддержал идею трехсторонней встречи с Россией и США.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что 18 августа отправляется в Вашингтон на переговоры с американским лидером Дональдом Трампом. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Все детали собираюсь обсудить с президентом Трампом в Вашингтоне в понедельник. Благодарен за приглашение», — написал Зеленский в Telegram-канале.

По словам Зеленского, украинская сторона полностью поддерживает предложение Трампа о проведении трехсторонней встречи с участием США, России и Украины. Он подчеркнул, что все детали намерен обсудить во время предстоящей встречи в Овальном кабинете, поблагодарив президента США за приглашение.

Украинский лидер также отметил, что стороны обсудили участие Соединенных Штатов в обеспечении безопасности Украины. Позднее Трамп подтвердил, что примет Зеленского в Белом доме в понедельник, 18 августа.

Ранее стало известно, что после переговоров с российским президентом Владимиром Путиным Дональд Трамп провел длительный телефонный разговор с Зеленским, а также с коллегами по НАТО. Об этом писал 5-tv.ru.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.