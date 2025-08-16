Число погибших в результате наводнений в Пакистане превысило 300 человек

Фото, видео: AP/ТАСС; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Власти страны ликвидируют последствия стихии.

Число погибших в результате проливных дождей и наводнений в Пакистане перевалило за 300 человек. Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на заявление местных властей.

На кадрах, которые оказались в распоряжении 5-tv.ru, видно, как стихия буквально сметает все на своем пути. Огромные потоки воды не щадят ни дома, ни людей. В свою очередь жители Пакистана пытаются спастись от наводнений в безопасных районах. Тем временем власти страны устраняют последствия дождей.

«Во время текущего сезона муссонов выпало больше осадков, чем обычно, в результате чего были смыты дороги и здания», — говорится в публикации Reuters.

До этого это же издание писало, что за сутки в Пакистане в результате наводнения погибло 200 человек. Точное число пострадавших пока не разглашается.

В связи с ЧП президент России Владимир Путин отправил руководству Пакистана соболезнования. Также лидер РФ пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.

Ранее 5-tv.ru писал, что из-за шторма затопило Сеул. Жертвами стихии стало как минимум три человека.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.