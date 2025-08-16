Трамп позвонил Зеленскому после переговоров с Путиным

Фото: © РИА Новости/Сергей Бобылев

Также американский лидер побеседовал с коллегами по НАТО.

Президент США Дональд Трамп после завершения переговоров с российским лидером Владимиром Путиным провел продолжительную беседу со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским. Об этом 16 августа сообщили в Белом доме.

В администрации уточнили, что глава Белого дома в настоящее время также находится на связи с союзниками по НАТО.

Ранее помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что вопрос о возможной трехсторонней встрече Путина, Трампа и Зеленского пока не обсуждался.

Переговоры российского и американского президентов прошли 15 августа на территории военной базы Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже, штат Аляска. Встреча продолжалась 2 часа 45 минут. На пресс-конференции по итогам переговоров Владимир Путин отметил стремление Дональда Трампа к поиску политического решения конфликта на Украине.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто назвал диалог России и США гарантом мировой безопасности.

