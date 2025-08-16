«Добрый день!»: Путин после Аляски посетил Чукотку

Фото, видео: © РИА Новости/Гавриил Григоров; 5-tv.ru

Он пообщался с главой региона Владиславом Кузнецовым.

Президент России Владимир Путин после встречи с главой США Дональдом Трампом на Аляске посетил Чукотский автономный округ.

В рамках своей рабочей поездки лидер российского государства встретился с губернатором региона Владиславом Кузнецовым.

«Добрый день! Как ваши дела? С чего начнем?» — сказал Путин, обращаясь к Кузнецову.

После этого глава Чукотки рассказал Владимиру Владимировичу о том, как обстоят дела в финансовом секторе. По его словам, экономические показатели выглядят наилучшем образом. Так, Чукотка заняла второе место по промышленному производству в Дальневосточном федеральном округе и четвертое — по инвестициям в основной капитал.

«У нас растет количество субъектов малого и среднего бизнеса», — добавил Кузнецов.

Ранее 5-tv.ru писал, что Владимир Путин встретился с Дональдом Трампом в городе Анкоридже, штате Аляска. Оба лидера оценили прошедший диалог положительно. Главной темой обсуждения стало урегулирование конфликта на Украине. По итогу саммита с Путиным Трамп заявил, что подписать «сделку» о мире не удалось. Несмотря на это, главы государств выразили надежду на дальнейший продуктивный разговор.

