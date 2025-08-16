«Мир в безопасности»: что сказал Сийярто о встрече Путина и Трампа

Фото: © РИА Новости/Сергей Бобылев

Глава МИД Венгрии отметил, что решение украинского конфликта возможно только дипломатическим путем.

Международная безопасность остается под защитой, пока продолжается диалог между Россией и США, заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто. Об этом 16 августа сообщает его пресс-служба со ссылкой на публикацию политика в Facebook*.

«Мир безопаснее пока существует российско-американский диалог на высоком уровне, поэтому честь двум президентам за организацию саммита. Сегодня вновь было доказано: решение конфликта на Украине — не на поле боя, а за столом переговоров», — написал Сийярто.

По словам Сийярто, прошедшие в Анкоридже переговоры Владимира Путина и Дональда Трампа доказали: конфликт на Украине нельзя урегулировать военными методами, решения возможны только за столом переговоров. Он подчеркнул, что Венгрия последовательно выступает за дипломатический путь на протяжении последних трех с половиной лет, в отличие от ряда европейских политиков, которые, по его мнению, не стремятся к урегулированию ситуации.

Глава венгерского МИД добавил, что сохранение прямых контактов между Москвой и Вашингтоном — ключевой фактор достижения мира. Ранее Владимир Путин на пресс-конференции после встречи с Дональдом Трампом отметил, что при другом президенте США конфликта на Украине можно было бы избежать и выразил надежду на продолжение диалога.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Китай поддержал диалог России и США по урегулированию конфликта на Украине.

