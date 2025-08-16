Длительность беседы Путина и Трампа на пресс-конференции составила 12 минут

Фото: © РИА Новости/Сергей Булкин

Путин говорил около восьми минут, Трамп — три минуты.

На итоговой пресс-конференции после переговоров в формате «три на три» на Аляске президент России Владимир Путин выступал около восьми минут 30 секунд, тогда как его американский коллега Дональд Трамп говорил три минуты 24 секунды, сообщает NBC.

В общей сложности речь лидеров заняла 12 минут.

Также издание отметило, что в своем обращении Трамп вновь затронул тему расследования вмешательства России в выборы 2016 года, которое он называет «обманом».

«Нас втянули в это — в так называемое вмешательство России. Но это была фальсификация. Он (Путин. — Прим. ред.) знал, что это фальсификация, и я знал, что это фальсификация», — заявил американский лидер.

По словам Трампа:

«Это было очень преступно, но это осложнило нам возможность заниматься делами страны и вопросами бизнеса, которыми мы хотели бы заниматься. Однако у нас будет хороший шанс, когда все это закончится».

Вещательная компания отмечает, что саммит стал успехом для Москвы: Путин получил «полный протокольный прием» и, по крайней мере публично, не услышал ни угроз санкций, ни жесткого давления по Украине. По оценке журналистов, встреча позволила российскому лидеру выиграть время, несмотря на то, что Трамп ранее ставил сроки по прекращению огня еще в июле.

Примечательно, что по оценке спецпредставителя президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилла Дмитриева, диалог лидеров США и России был позитивным.

Встреча в формате «три на три» на авиабазе на Аляске длилась два часа 45 минут. После нее лидеры сделали короткие заявления для прессы, отказавшись от вопросов журналистов. Затем они покинули Аляску.

Переговоры затронули Украину, вопросы безопасности и двусторонние отношения.

