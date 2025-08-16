«Я против Колобка»: Ирина Ортман назвала способных заменить Лабубу персонажей

Фото, видео: © РИА Новости/Пелагия Тихонова. 5-tv.ru

В ее списке несколько позиций.

Певица Ирина Ортман, телеведущая Ирина Пудова и основатель соцпроекта «Звездный десант» Злата Чепурная предложили ввести в моду Олимпийского Мишку в качестве противовеса Лабубу. Об этом они заявили в беседе с 5-tv.ru на седьмом Фестивале молодого искусства «Таврида. АРТ».

По словам Чепурной, Колобок станет хорошей заменой Лабубу. Ирина Пудова предложила «русскую красавицу Аленку». По ее словам, она «веселенькая» и «жизненная».

«Я против Колобка. Я за постоянство! Чебурашка на первом месте пока. Это точно. Олимпийский Мишка», — заявила Ортман.

Чепурная и Пудова согласились с предложением подруги.

Фестиваль молодого искусства «Таврида. АРТ» проходил в крымском Судаке с 1 по 3 августа. Его посетило около 100 тысяч участников из всех регионов России, а также 21 страны мира. За три дня прошло более 300 мероприятий, посвященных молодому искусству и вдохновленных российской культурой. В их числе выставки, мастер-классы, спектакли и цирковые шоу. На площадках фестиваля выступили известные деятели культуры, среди которых группа «Звери», «Комната культуры». Первый фестиваль прошел в 2019 году.

