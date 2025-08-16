Кошка в огне: автомобиль Jaguar загорелся на эвакуаторе в Петербурге
В Санкт-Петербурге автомобиль Jaguar загорелся на эвакуаторе
Фото: ИЗВЕСТИЯ
Перейти в Дзен
Есть новость?
Присылайте »
Ранее владелец отдал машину в ремонт.
Автомобиль Jaguar загорелся прямо на эвакуаторе в Санкт-Петербурге. Причиной стало некачественное сервис-обслуживание. Об инциденте сообщает источник 5-tv.ru.
Владелец автомобиля заявил, что несколько месяцев назад он отдал свою машину в ремонт. Однако работа так и не была сделана по причине длительного отсутствия мастера. Так как другие работники сервиса не могли выполнить конкретно эту задачу, было принято решение эвакуировать автомобиль.
Сообщается, что причиной пожара стали оголенные провода, из-за которых произошло короткое замыкание. Автомобиль пришлось спасать прямо на эвакуаторе.
Уточняется, что перед пожаром Александр сделал фото, так как собирался обратиться с жалобой в прокуратуру. Автомобиль, по сообщениям мужчины, не смогли починить в течение трех месяцев, хотя работа должна была быть закончена за три дня.
В МЧС по Ленинградской области уточнили, что сообщение о пожаре поступило 15 августа в 22:15. Через 25 минут возгорание было ликвидировано. В автомобиле выгорел моторный отсек.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в СК РФ заинтересовались делом об избиении двойника Ленина в Петербурге.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.