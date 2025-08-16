«Это война Байдена»: Расмуссен о возможных дальнейших действиях Трампа

Фото, видео: © РИА Новости/Сергей Булкин; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Полковник армии США в отставке не исключил, что американский президент может сослаться на его предшественника, чтобы выйти из процесса поддержки Украины.

Президент США Дональд Трамп может прекратить поддержку Украины, переложив ответственность на экс-лидера Штатов Джо Байдена, поскольку Европа не способна компенсировать сокращение американской помощи. Об этом в беседе с 5-tv.ru заявил подполковник армии США в отставке Эрл Расмуссен.

«Посмотрим, как будут развиваться события. Как я уже говорил, вряд ли Трамп станет что-то объявлять сразу. Он наверняка столкнется с жестким сопротивлением со стороны Европы и Зеленского. Хотя с Зеленским-то как раз проще — Трамп может просто сказать: „Все, денег больше не будет“, и таким образом его контролировать», — поделился он.

Расмуссен считает, что в отличие от оказания давления на лидера киевского режима со странами Европы Трампу придется сложнее. Однако, если у него не получится договориться с представителями западных стран, то лучшим выходом для него будет самоустранение из процесса поддержки Украины.

«Европа ведь не способна компенсировать то финансирование, которое идет от США. В этом случае Трамп сможет честно заявить: „Это война Байдена, я пытался, но мне не дали“. Посмотрим, как все сложится», — рассказал свою точку зрения на возможную развязку конфликта на Украине.

При этом, в пример демонстрации Европой «независимой» позиции бывший военный привел подрыв «Северного потока». Несмотря на то, что он был выгоден США, европейские государства не стали в открытую обвинять американцев. По словам Расмуссен, они готовы жертвовать благополучием своих государств ради безрезультативных попыток ослабить Россию.

«Ради мнимого «ослабления России» они готовы жертвовать своими же экономиками, урезать социальные программы. Перекрыли газопроводы — и теперь немецкие предприятия, особенно энергоемкие, стали неконкурентоспособными. Кстати, вы заметили, как Европа «возмутилась» после подрыва «Северных потоков»? Сначала попытались обвинить Россию, хотя все знали, кто стоит за этим терактом. Но никто не пикнул — потому что они всего лишь послушные «чихуахуа», — сказал бывший подполковник США.

При этом, исход, описанные Расмуссеном, вероятен вполне, так как на пресс-конференции после саммита Трампа сказал, что хотел бы сосредоточиться на делах своей страны. Военные конфликты отвлекают американского президента от внутренней политики.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Трамп заявил о возможности трехсторонней встречи. К ее подготовке приступили стороны.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.