Трамп заявил, что стороны приступают к подготовке трехсторонней встречи

Фото: © РИА Новости/Сергей Булкин

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

В ней примут участие сам американский президент, Путин и Зеленский.

Президент США Дональд Трамп заявил, что стороны приступают к подготовке встречи с участием его самого, президента России Владимира Путина и лидером киевского режима Владимира Зеленского. Об этом сообщили глава Штатов интервью телеканалу Fox News по итогам прошедшего саммита на Аляске.

«Сейчас они собираются организовать встречу между Зеленским, президентом Путиным и мной. Не то чтобы я хотел там быть, но я хочу там быть, я хочу быть уверенным, что дело будет сделано. И у нас есть довольно хороший шанс сделать это», — поделился он.

Помимо этого, в беседе с телеканалом Трамп оценил встречу с российской делегацией на «десять из десяти». Он отметил, что всегда находился в прекрасных отношениях с российским президентом.

Американский лидер также упомянул о том, что почувствовал готовность Путина к поиску путей выхода из конфликта на Украине. Однако теперь многое зависит от Зеленского. Президенту Незалежной он посоветовал заключить сделку. Но допустил, что тот может отказать.

Ранее Зеленский уже заявлял, что не станет принимать решения саммита как должные, а также не пойдет на территориальные уступки.

Кроме этого, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев уже отмечал, что диалог лидеров США и России был конструктивным и позитивным. По его словам, он помог решить многие вопросы двухсторонних отношений.

Высказывания первых лиц по итогам саммита указывают на то, что российско-американские отношения продолжат выстраиваться, так как президент США отметил значимый потенциал сотрудничества в экономической сфере между странами.

Ранее 5-tv.ru рассказал о реакции мировых СМИ на завершение переговоров на Аляске.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.