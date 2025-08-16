В СК РФ заинтересовались делом об избиении двойника Ленина в Петербурге

Фото: © РИА Новости/Максим Блинов

По факту инцидента возбуждено уголовное дело.

Глава Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин затребовал доклад по уголовному делу о совершении группой подростков противоправных действий в Санкт-Петербурге — речь идет о недавнем происшествии, когда компания несовершеннолетних избила местного жителя, которого жильцы района знали как двойника Владимира Ленина. Об интересе СК к происшествию сообщили в пресс-службе ведомства.

Подростки снимали свои действия на видео, которое в скором времени кто-то выложил в домовом чате. Ролик тут же разлетелся по соцсетям и уже через пару часов одного из нападавших нашли. Возбуждено уголовное дело о хулиганстве.

Известно, что сам пострадавший не держит зла на подростков, но только потому что из-за провалов в памяти не помнит тот день.

Ранее 5-tv.ru рассказывал еще об одном возмутительном происшествии, когда группа подростков обстреляла охранника на станции МЦД в Москве из пневматики. В ходе конфликта подростки произвели не менее трех выстрелов. Пострадавший был госпитализирован.

