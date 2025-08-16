«Вообще-то не стыдно!»: звезды на картонной дорожке докфильма «Черкизон»
Грех было стелить красный ковер и угощать креветками… От чебуреков и «картоночки» на звездных улыбках проблеснула искренность!
Все-таки запах жареных пирожков может задеть за живое! Ох, сколько же медийных душ было излито про их тайные модные покупочки на рынке…
Кстати, да, и какая премьера без богемы?
«Ой, у Louis Vuitton точно такие же сумочки видела…» — глядя на баулы в клеточку, обсудила парочка дам.
Премьера фильма «Черкизон. Ад и рай новой России» собрал в летнем кинотеатре на ВДНХ тех, кто 16 лет ждал правду, почему же был закрыт самый крупный рынок в Европе. И, конечно, всех тех, кто в погоне за эксклюзивами и Тельманом!
Кому пригрозила Алена Жигалова, что делал Тимур Родригез с возлюбленной прямо в кинотеатре, в чем призналась Елена Николаева, кто ездил в гости к держателю рынка, почему актриса Саша Кисилева не ест пирожки — об этом и многом другом подробнее в фоторепортаже 5-tv.ru.
Любовь Тимура Родригеза и Кати Кабак как на ладошке — только на картонке! Весь вечер певец нежно приобнимал избранницу. А криминальная «документалка» не стала помехой для страстного поцелуя прямо во время киносеанса!
Блин, ну да! Тоже там шопилась… Алена Жигалова идеально вписалась в «Черкизон», ведь журналистка знает толк в красивом наряде. И все же, что значит этот грозный палец? Приструнивание коллег или грозный «блин» за то, что сфоткали на картонке?
Мотивации у Гавриила Гордеева появиться на дорожке — две! «Картонка» и фото с тем, кто осмелился сгонять в гости к держателю «Черкизона». Режиссер проекта Вадим Ватагин рассказал, как рискнул поехать в Черногорию в дом самого Тельмана Исмаилова…
Елена Николаева сначала делала вид, что про рынки не слышала ничего. Но аромат теплого чая и чебуреков — как сыворотка правды. Оказывается, ее родители имели свою точку на крупном рынке, и дома всегда было полно модной контрабанды…
Саша Кисилева как будто бы слишком смело стоит на картоночке… За такую позу все продавщицы бы захвалили. А вообще — актриса не выбилась за рамки «светского» вечера. В руке бокал игристого, а за душой — культурные беседы с коллегами! И никаких пирожков…
