«Позволяет уверенно идти вместе»: Песков о переговорах Путина и Трампа
Песков: переговоры Путина и Трампа позволяют уверенно идти странам вместе
Фото: © РИА Новости/Сергей Бобылев
Перейти в Дзен
Есть новость?
Присылайте »
Лидеры России и США уже отбыли с места проведения саммита.
Саммит президента России Владимира Путина с американским лидером Дональда Трампа на Аляске дает возможность продолжать совместный поиск вариантов урегулирования кризиса на Украине. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
«Разговор Путина и Трампа позволяет дальше уверенно вместе идти по пути поиска вариантов урегулирования», — поделился он.
Лидеры стран отбыли после совместной пресс-конференции, на которой рассказали о достигнутых результатах переговоров. По словам Пескова, вопросы журналисты не смогли задать, потому что оглашенные итоги были исчерпывающие.
Трамп сделал акцент на том, что были решены некоторые важные вопросы российско-американских отношений. Однако не было достигнуто полное понимание сторон.
Путин пригласил американского лидера продолжить диалог в Москве, на что тот ответил заинтересованностью. Хотя ранее Трамп заявлял о выходе из процесса урегулирования в случае неудачи.
«Разговор Путина и Трампа был очень позитивным», — подытожил Песков.
Заявление официального представителя Кремля успокаивают встревоженных за подавленный вид Трампа. Его усталый вид, в том числе отметил бывший советник по нацбезопасности США Джон Болтон.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что Путин возложил цветы к могилам советских летчиков в США перед отлетом с Аляски.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.