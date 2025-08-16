Достойно и благородно: Путин возложил цветы к могилам советских летчиков в США
Путин возложил цветы к захороненным на Аляске советским летчикам
Мемориальное кладбище расположено при военной базе Эльмендорф–Ричардсон.
После саммита на Аляске президент России Владимир Путин почтил память советских летчиков, возложив на их могилы цветы.
По завершении переговоров с Дональдом Трампом российский президент направился на мемориальном кладбище при военной базе Эльмендорф–Ричардсон. Она расположена в Анкоридже.
Путин возложил букеты красных роз и перекрестился. В могилах захоронены летчики, павшие в 1943 году при перегоне самолетов по трассе Алсиб.
На саммите Путин в своей речи упомянул об исторической важности этого подвига.
«Признательны американским властям и гражданам за бережное отношение к их (летчиков — прим. ред.) памяти — это выглядит достойно и благородно», — подчеркнул российский лидер.
Выбор Аляски не случаен: когда-то это была русская территория, проданная США в 1867 году за 7,2 миллиона долларов — примерно по два цента за акр. База Эльмендорф-Ричардсон, где идет встреча, стратегически важна со времен Холодной войны и подходит для закрытого и безопасного формата переговоров.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Владимир Путина назвал разговор с Дональдом Трампом конструктивным и взаимоуважительным.
