От Мичиганского университета до «Щуки»: куда поступили дети знаменитостей

Некоторые решили продолжить дело своих родителей.

Дочь певицы Алсу поступила в один из университетов США. Какие учебные заведения выбрали дети других знаменитостей, рассказывает портал Teleprogramma.

Дочь певицы Алсу и бизнесмена Яна Абрамова 17-летняя Микелла смогла поступить Мичиганский университет. К слову, это один из ведущих учебных и научных центров Соединенных штатов. Там девушка будет изучать право.

А сын актеров Юлии Такшиной и Григория Антипенко Иван продолжает дело своих родителей. Он поступил на актерский факультет Театрального института им. Бориса Щукина, на курс Владимира Сажина. Иван мечтал попасть именно в этот вуз, так как он связан с театром Вахтангова, постановки которого юноша знает наизусть. Ведь там служит его отец.

Связать свою жизнь с актерской карьерой решила и Марта Юшкевич — дочь актрисы Елены Борщевой и тренера по фитнесу Валерия Юшкевича. Она будет учиться на актерском факультете ГИТИСа, в мастерской Народного артиста России Николая Лазарева. Такой выбор учебного заведения более чем оправдан. Ведь Марта уже успела поиграть в КВН, снялась в кино, к тому же у нее уже и агент свой имеется. Стоит упомянуть, что подготовкой девушки к экзаменам в ГИТИС занимались специалисты из Школы актерского мастерства ее матери Елены Борщевой.

Тоже в ГИТИС поступила и 21-летняя дочь экс-вратаря «Зенита» и сборной РФ по футболу, бизнесмена Вячеслава Малафеева Ксения. Девушка будет учиться на артиста драматического театра и кино в мастерской Народного артиста России Михаила Левитина. Приняли Ксению на заочное отделение. Ранее стало известно, что год назад девушка поступила в столичный филиал Ярославского театрального института, но ушла оттуда, так как всегда хотела в ГИТИС.

