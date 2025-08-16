«Трамп не проиграл, но Путин явно победил»: Болтон о результатах саммита

Фото: © РИА Новости/Сергей Булкин

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Бывший советник по нацбезопасности США отметил, что американский президент после встречи выглядел уставшим.

Трамп не проиграл, но Путин явно победил. Таким мнением поделился бывший советник по нацбезопасности США Джон Болтон в эфире CNN.

«Трамп ничего не получил, кроме новых встреч. Путин, на мой взгляд, проделал большой путь к восстановлению отношений, чего всегда хотел и всегда считал своей главной целью <…>Это далеко не конец, но я бы сказал, что Путин добился большей части того, чего хотел, а Трамп добился очень малого», — заявил он.

Как отметил Болтон, дата следующей встречи пока не назначена. Однако она не исключена, так как на пресс-конференции после завершения саммита Путин позвал Трампа в Москву для продолжения диалога. А тот, в свою очередь, высказал заинтересованность.

Кроме того, бывший советник по нацбезопасности США отметил некоторую усталость американского президента на трибуне после встречи с Путиным. Но он уточнил, что нужно еще поразмыслить над тем, что может означать подавленный вид Трампа.

Также Болтон дополнил, что президенту Украины Владимиру Зеленскому о результатах саммита до пресс-выхода лидеров стран не сообщали. Ранее Трамп заявлял об обязательном звонке некоторым представителям стран НАТО и лидеру киевского режима после завершения диалога с Путиным.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что войны отвлекают Трампа от дел его страны. Об этом он заявил на пресс-конференции.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.