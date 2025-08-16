В духе боевого товарищества: Путин поблагодарил США за сохранение памятников

Фото, видео: © РИА Новости/Алексей Алексеев; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Россия не забудет, как страны рука об руку выступали против общих врагов и оказывали друг другу поддержку.

Президент России Владимир Путин признателен американским властям за сохранение общего исторического наследия. Примеры сотрудничества, увековеченные на территориях стран, он упомянул на саммите в Анкоридже.

В частности, он рассказал об авиамагистрали для поставок боевых самолетов и другой техники по акту о ленд-лизе. В ходе Второй мировой войны, по словам Путина, американские и советские специалисты «отдавали свои жизни для общей победы». Легендарная авиамагистраль начиналась именно на Аляске.

«Только что был в городе Магадане в России, там памятник стоит российским и американским летчикам. И флаг на памятнике российский и американский», — поделился президент.

Такой же памятник есть и в США: на военном кладбище захоронены советские пилоты, погибшие при выполнении своей миссии. За бережное отношение к их памяти Путин выразил признательность американским властям и гражданам.

«Это выглядит достойно и благородно. Мы всегда будем помнить другие исторические примеры, когда наши страны вместе громили общих врагов в духе боевого товарищества и союзничества, оказывали друг другу помощь и поддержку», — сказал он.

Также Путин уверен, что общее наследие будет помогать странам выстраивать взаимовыгодные равноправные связи в непростых условиях.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что демонстрирует приветствие Путина и Трампа.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.