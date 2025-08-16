«Next time in Moscow?»: Путин пригласил Трампа встретиться в Москве

Фото, видео: Reuters/Kevin Lamarque; 5-tv.ru

Что ответил американский лидер?

Президент РФ Владимир Путин пригласил американского лидера Дональда Трампа продолжить диалог уже на российской территории. Соответствующий вопрос он задал своему коллеге на его родном языке на пресс-конференции по итогам встречи на Аляске.

«Next time in Moscow?» — спросил Путин.

Трамп выразил заинтересованность и подчеркнул, что из-за его решения его могут осудить.

«Очень интересное предложение. Наверное, меня будут осуждать, но я думаю, что это вполне возможно. Я благодарю вас господин президент. Я благодарю всех вас», — ответил президент США.

Ранее поступила информация, что украинские чиновники с напряжением ждали саммита на Аляске. Лидер киевского режима высказался, что в этих переговорах он надеется на Штаты. Хотя его встреча с Трампом закончилась скандалом.

Встреча с Путиным, по словам Трампа, прошла продуктивно. Однако, как уточняется, полного понимания, несмотря на обсуждение многих существенных вопросов, сторонам достичь не удалось.

Президент США уведомил прессу, что позднее свяжется с представителями НАТО, «необходимыми лидерами» и Зеленским, чтобы проинформировать их о прошедших переговорах.

Путин в свою очередь отметил, что Россия искренне заинтересована в том, чтобы положить конец украинскому конфликту.

