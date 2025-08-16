Трамп: к сожалению, пока сделки нет

Фото: Reuters/Kevin Lamarque

Американский лидер отметил, что обязательно свяжется по итогам встречи с представителями НАТО и Владимиром Зеленским.

Дональд Трамп назвал встречу с Владимиром Путиным продуктивной, но признался, что пока сделки нет. А также выразил осторожный оптимизм относительно дальнейших шагов.

«Я хотел бы сказать, что у нас была очень продуктивная встреча, мы обсудили многие вопросы. Я считаю, что некоторые из них были действительно существенными. Мы не смогли найти полного понимания, к сожалению, пока сделки нет», — заявил президент США в ходе пресс-конференции по итогам встречи с Путиным.

Он также добавил, что позднее свяжется с представителями НАТО, «необходимыми лидерами» и Владимиром Зеленским, чтобы проинформировать их о прошедших переговорах.

Владимир Путин, в свою очередь, подчеркнул, что переход от конфронтации к диалогу давно назрел, и что личная встреча двух лидеров стала результатом кропотливой подготовки. По словам российского президента:

«У нас с президентом Трампом установились очень хорошие прямые контакты… Одним из центральных вопросов стала ситуация вокруг Украины»

Российский президент назвал переговоры полезными и обстоятельными, а также поблагодарил американского коллегу за приглашение приехать на Аляску.

«Россия искренне заинтересована в том, чтобы положить конец украинскому конфликту», — отметил Путин, добавив, что достигнутые понимания в ходе переговоров позволят приблизиться к данной цели.

Встреча лидеров России и США завершилась около часа назад. Путин и Трамп после теплого приема на взлетно-посадочной полосе авиабазы в городе Анкоридж на одной машине направились на военную базу Эльмендорф–Ричардсон для проведения переговоров в формате «три на три». От российской стороны на ней присутствовали министр иностранных дел Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков. С американской стороны — госсекретарь Марко Рубио и специальный посланник Стив Уиткофф.

К расширенной двусторонней встрече президентов США и России, а также к последующему рабочему обеду с американской стороны присоединятся министр обороны Пит Хегсет, министр финансов Скотт Бессент и министр торговли Говард Лютник. С российской — министр обороны РФ Андрей Белоусов и министр финансов Антон Силуанов.