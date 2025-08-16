Путин: отношения с США скатились до нижней точки со времен Холодной войны

Фото: Reuters/Jeenah Moon

Президент Владимир Путин в ходе пресс-конференции в рамках саммита на Аляске заявил, что отношения с США находятся на дне — «ниже точки, которой не было со времен Холодной войны».

«Как известно, российско-американские встречи в верхах не проводились более четырех лет — это большой срок. Минувший период был очень непростым для международных отношений», — подчеркнул глава государства.

Российский лидер особо отметил, что такое положение дел не идет на пользу не только двум странам, но и всему миру в целом. Поэтому необходимо было рано или поздно выправлять ситуацию и в этом плане личная встреча давно назрела.

«Конечно, с условием серьезной и кропотливой подготовки. Такая работа в целом была проделана. У нас с президентом Трампом установились очень хорошие прямые контакты», — добавил Владимир Путин.

Встреча на Аляске, по его словам, — это шаг к восстановлению диалога. Аляска лежит в глубокой истории России и США: здесь сохранилось культурное наследие эпохи «русской Америки» — православные храмы, более 700 географических названий русского происхождения, а во времена Второй мировой через Аляску шел стратегический авиационный маршрут «Аляска–Сибирь» по ленд-лизу, по которому доставлялись боевые самолеты.

Примечательно, что президент России назвал нынешние переговоры с Трампом конструктивными. Путин подчеркнул стремление администрации США разобраться в сути конфликта на Украине и подтвердил, что для России происходящее связано с фундаментальными угрозами национальной безопасности.

«Украинский народ для нас братский… у нас одни корни, и мы искренне заинтересованы в прекращении этого горя. Но устойчивое решение возможно лишь при устранении первопричин кризиса, балансе безопасности и учете законных интересов России».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что встреча Владимира Путина и Дональда Трампа продлилась чуть более двух часов и завершилась совместной пресс-конференцией.