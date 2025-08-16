«Ее воротит»: Кушанашвили прокомментировал слова Бабкиной об отсутствии конфликта с Кадышевой

Фото: © РИА Новости/Владимир Астапкович

Журналист не верит в искренность Народной артистки России.

Журналист Отар Кушанашвили сомневается в отсутствии конфликта между Народными артистками России Надеждой Бабкиной и Надеждой Кадышевой. Об этом он рассказал в рамках собственного шоу в сети.

«Бабкина понимает, что теперь все обожают Кадышеву, и думает: мол, ругать ее нельзя, лучше похвалю. Хотя не сомневаюсь, что ее воротит от успеха Надежды Кадышевой», — отметил Кушанашвили.

Журналист не поверил в сказанные ранее слова Бабкиной об отсутствии конфликта с коллегой по цеху.

«Я вообще ни с кем не ругаюсь и не ссорюсь, конфликт — не моя тема жизни. Когда-то, лет 10–15 назад, журналисты где-то на Дальнем Востоке спросили меня: „Как вы относитесь к Надежде Кадышевой?“ Я ответила: „Отношусь замечательно, а какие проблемы?“ Надя Кадышева — прекрасная певица», — рассказывала артистка в интервью aif.ru.

Слухи о конфликте между Народными артистками поползли после того, как Бабкина нелестно высказалась о «новом репертуаре» Кадышевой. Однако певица подчеркнула, что тогда речь шла исключительно о сценическом костюме, а не о «пении и репертуаре». По словам Бабкиной, конфликт между артистками раздули журналисты.

