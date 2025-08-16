Подключение домов и дач к газу становится обязательным в России

Фото: © РИА Новости/Виталий Белоусов

Программа предусматривает подведение труб до границ участка без затрат со стороны граждан.

В Совете Федерации обсудили завершающую стадию газификации регионов — подготовку жилых домов к подключению. Сенаторы предложили ввести на законодательном уровне обязанность граждан по подготовке своих домов к подаче газа, а также усилить меры поддержки для социально незащищенных категорий. Об этом сообщают «Известия».

Программа бесплатной догазификации предусматривает подведение газа до границ участка без затрат со стороны граждан. Однако затраты на прокладку сетей и установку оборудования внутри участка несет уже сам домовладелец.

Согласно постановлению Совета Федерации по итогам парламентского часа с министром энергетики Сергеем Цивилевым, сенаторы настаивают на том, чтобы граждане обязаны были подготовить объекты к подключению. Минэнерго также поручено изучить возможность поставок сухого отбензиненного газа для бытовых нужд.

Бесплатная догазификация — это технически сложный процесс, в котором участие собственников домов критически важно. Сенатор Геннадий Орденов отметил, что при подведенном газе отсутствие готовности домовладения ведет к неэффективному расходу средств и вынужденному обслуживанию неиспользуемых сетей. По его мнению, чтобы минимизировать простои, дом должен иметь проект, точку подключения, оборудование и внутреннюю разводку.

По словам аналитика Фонда нацэнергобезопасности Игоря Юшкова, трудности возникают, когда домовладельцу нужно не только разработать проект и установить систему, но и закупить дорогостоящее оборудование. Стоимость подключения может достигать нескольких сотен тысяч рублей, что делает процесс неподъемным для малообеспеченных граждан.

Поддержка и компенсации

Для льготных категорий предусмотрены меры поддержки. Минэнерго сообщает, что по поручению президента предоставляются субсидии до 100 тысяч рублей на подключение для ветеранов, инвалидов, многодетных семей и малоимущих. В 2025 году на эти цели заложено до одного млрд рублей из общего бюджета поддержки в 5,7 млрд. Подписано уже более шести тысяч договоров соцподдержки, программы действуют в 79 регионах.

Проблемы реализации проекта

Масштабная догазификация сопряжена с техническими и региональными сложностями. Минэнерго сообщает: из 2,2 миллиона поданных заявок принято 1,7 миллиона, заключено 1,6 миллиона договоров, а газ уже подан почти в 929 тысяч домов. Ответственность за оперативное решение проблем возложена на штабы по газификации под руководством вице-премьера Алексея Новака.

Олег Символоков, эксперт Института законодательства при правительстве РФ, объясняет: основная сложность — отсутствие газораспределительных сетей. Проблемы возникают при нарушении обязательств, если сети уже построены.

Запросы журналистов в пресс-службы «Газпрома», «Новатэка» и «Сургутнефтегаза» остались без ответа.

