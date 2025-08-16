«Признак большого доверия»: о чем говорит приветствие Путина и Трампа

Фото, видео: © РИА Новости/Сергей Бобылев; 5-tv.ru

Президенты России и США тепло встретили друг друга на красной дорожке. Отмечается, что атмосфера саммита контрастирует с переговорами американского лидера и Зеленского.

Президент США Дональд Трамп встретил российского лидера Владимира Путина как радушный хозяин. А тот, в свою очередь, продемонстрировал свое доверие, когда сел в личный автомобиль главы Штатов. Об этом сообщил политолог Юрий Светов в беседе с 5-tv.ru.

По словам эксперта, приветствие, когда лидеры стран вышли из самолетов на красную дорожку, выглядело красиво, ведь над головами Трампа и Путина пролетели новейшие американские истребители.

«И дальше вот этот жест, когда Владимира Путина президент США приглашает сесть в собственный лимузин, и Путин на это откликается. Это ведь признак доверия большого. Мы согласились, и наша специальная служба охраны президента на этот шаг пошла. И американцы согласились на то, что лидер страны, с которой такие непростые отношения, поедет с президентом в автомобиле, который строго охраняемый вообще-то является», — поделился Светов.

Политолог также отметил разговор лидеров без переводчиков. Он считает, что такие, казалось бы, мелочи настраивают на уважительный диалог.

«И с этих жестов, вот, доброжелательных, начинается и уважение к тому, что говорит твой собеседник», — рассказал эксперт.

Светов не смог оставить без внимания и встречу президента Украины Владимира Зеленского и Трампа, которая прошла 28 февраля в Овальном кабинете Белого дома. Он отметил то, как она контрастирует с нынешним саммитом на Аляске. Тогда переговоры окончились публичной словесной перепалкой между сторонами, после чего лидер киевского режима спешно их покинул.

«Я вообще не понимаю, как американцы спустили ему вот это хамство. Причем ведь его готовили к этой встрече британцы, и министр иностранных дел Британии признался, что он чувствует свою вину, что он недостаточно подготовил Зеленского к этим переговорам. Это виден уровень. Когда разговаривают суверенные руководители суверенных государств, избранные своим обществом, они ведут себя совершенно иначе, чем выскочка, который случайно попал во власть, да еще вдобавок уже второй год нелегитимен в качестве руководителя страны», — подытожил эксперт.

В Анкоридже, штат Аляска, проходит встреча президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа. Лидеры двух стран ведут переговоры в здании объединенной военной базы Эльмендорф–Ричардсон. Саммит стал первой личной встречей президентов за несколько лет и сосредоточен на урегулировании конфликта вокруг Украины и вопросах безопасности.

За закрытыми дверями лидеры России и США проговорили чуть более двух часов в формате «три на три». В ближайшее время ожидается начало совместной пресс-конференции, по окончании которой беседа продолжится в более расширенном составе за обедом.

