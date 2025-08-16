Кирилл Дмитриев заснял боевую технику на военной базе Анкориджа

Фото, видео: Instagram*/kadmitriev

На кадрах из Элмендорф-Ричардсона видно американские артиллерийские установки и военные машины.

Спецпредставитель российского президента Кирилл Дмитриев, прилетевший на Аляску в составе делегации российского лидера Владимира Путина, заснял военную технику, расположенную на базе Элмендорф-Ричардсон. Кадрами с боевыми машинами он поделился в социальной сети Instagram*.

Американская военная база расположена в Анкоридже — именно там Дмитриев записал видео с тяжелой техникой. Кроме нее, на ролике заметны артиллерийские установки и вездеходные машины.

В Анкоридже, штат Аляска, проходит встреча президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа. Лидеры ведут переговоры в здании объединенной военной базы Эльмендорф–Ричардсон. Саммит стал первой личной встречей двух президентов за несколько лет и сосредоточен на урегулировании конфликта вокруг Украины и вопросах безопасности.

В российскую делегацию входят Юрий Ушаков, Сергей Лавров, Андрей Белоусов, Антон Силуанов и Кирилл Дмитриев. Со стороны США присутствуют Джей Ди Вэнс, Марко Рубио, Стив Уиткофф и Скотт Бессент.

