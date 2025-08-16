«Важная тема»: сценарист Хант рассказал о характере супергероини Красной Фурии

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru

Персонаж отражает традиционные духовно-нравственные ценности.

Супергероиня российских комиксов Ника Чайкина, также известная как Красная Фурия, отражает традиционные духовно-нравственные ценности. Об этом 5-tv.ru рассказал российский кинорежиссер и сценарист Александр Хант.

«Ника будет яркой и самостоятельной героиней. В самом детстве она осталась сиротой, рано потеряла родителей и посвятила свою жизнь поискам виновных в этом… Для нас это также возможность поговорить со зрителем о судьбе сирот и обездоленных детей», — отметил кинематографист.

Несмотря на легкий жанр комикса и «супергеройский подтекст», создатели сериала намерены показать то, как человек в детстве потерявший родителей может ощущать внутренний надлом.

«Сирота — это человек с надломом. Внешне ты можешь быть неуязвимым супергероем, но потеря родителей в детстве — это надрыв, который влияет на принятие решений во всей твоей последующей жизни. И тем самым мы хотим сказать, что полноценная семья — это великая ценность, которая требует бережного отношения со стороны общества и государства», — рассказал сценарист.

Кинематографист также добавил, что поддерживает указа президента России Владимира Путина о сохранении традиционных российских духовно-нравственных ценностей. По словам сценариста, они являются «частью культурного кода», который в настоящий момент очень важно сохранять.

