«Видели ночь, гуляли всю ночь!» — Поплавская вспомнила о походе на концерт Виктора Цоя
Актриса Поплавская рассказала, как ходила на концерт Виктора Цоя
Фото: Чумичев Александр, Шогин Александр/ТАСС
Перейти в Дзен
Есть новость?
Присылайте »
Актриса отметила, что и спустя 35 лет со смерти певца его композиции помнят и с удовольствием поют.
Российская актриса Яна Поплавская вспомнила, как ходила на концерт Цоя. Об этом она рассказала на своем Telegram-канале.
«Цой — жив! Когда-то мне повезло с моей подругой оказаться на его концерте. Как же мы тогда оторвались! Модные, красивые. «Видели ночь, гуляли всю ночь!» — вспомнила артистка.
Поплавская отметила, что и спустя 35 лет со смерти певца его композиции помнят и с удовольствием поют.
«Как жаль, что 35 лет назад оборвалась его жизнь. Талантливый, эксцентричный, да просто классный. Как непредсказуема человеческая судьба…» — добавила актриса.
Ранее певица Елена Джая отметила вклад Виктора Цоя в культуру России. Об этом сообщал 5-tv.ru.
По словам исполнительницы, тексты Цоя были революционными, и они находили отклик в душе каждого подростка, в числе которых была и она сама.
Елена Джая также назвала свои любимые песни Цоя — «Группа крови» и «Звезда по имени Солнце».
Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX.