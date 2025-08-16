В погоне за миром: как шла подготовка за минуты до встречи Путина и Трампа

Фото, видео: © РИА Новости/Гавриил Григоров; 5-tv.ru

В преддверии прилета президентов военные долго не могли решить — как лучше поступить с надписью «Аляска-2025».

В Соединенных Штатах, на Аляске прошла двусторонняя встреча Владимира Путина и Дональда Трампа. Это основной момент всех переговоров между Москвой и Вашингтоном. О чем прошел разговор за закрытыми дверями, знают только два человека, но стоит напомнить, что по дороге в Анкоридж, на борту самолета Трамп сказал следующее: «я думаю, что все пройдет очень хорошо. А если нет… ну, тогда быстро вернемся домой». Время «быстро», уже прошло. То есть переговоры идут в нужном русле. О том, как шла подготовка к исторической встрече двух лидеров в материале специального корреспондента «Известий» Николая Иванова.

Президент Трамп прилетел на военную базу Элмендорф—Ричардсон первым. Но 30 минут не выходил из самолета. Ждал Владимира Путина. А когда российский борт № 1 приземлился, вышел навстречу и аплодировал.

Владимир Путин направился к американскому президенту, Трамп обещал журналистам, что встреча пройдет на высшем уровне. Так и произошло. Рукопожатие целых 11 секунд.

Потом лидеры вместе прошли по красной дорожке, о чем-то разговаривали. Поднялись. На специальный подиум. И там второе рукопожатие, а дальше сели в автомобиль.

В преддверии прилета президентов военные долго не могли решить — как лучше поступить с надписью «Аляска-2025». Сперва она стояла на подиуме, но потом решили, что слишком высоко, буквы могут загораживать самолеты лидеров. Сняли. И приклеили к постаменту. А потом на летное поле пригнали целый клининговый взвод, чтобы почистить дорожку.

Сначала будет встреча «три на три». От России — Путин, Лавров и Ушаков. От США — Трамп, госсекретарь Рубио и спецпосланник Уиткоф. Всего в американской переговорной команде 19 человек — представители экономического блока и военного. С нашей шесть человек — дипломаты, военные, экономисты. Очевидно дискуссия по самому широкому спектру тем.

Именно здесь, в этом зале через несколько часов журналисты узнают, о чем же договорились Владимир Путин и Дональд Трамп. Здесь пройдет пресс-конференция. На стене за трибунами надпись — «В погоне за миром».

За несколько часов до переговоров самолет в самолете на Анкоридж продолжил свою знаменитую авиадипломатию, когда он подкидывает тезисы журналистам. Вот так высказался о российском лидере:

«Умный человек. Давно в политике. Мы ладим. Присутствует хороший уровень уважения с обеих сторон. И я думаю, что может что-то получиться в итоге. И я заметил, что он привез много бизнесменов из России. И это хорошо. Мне это нравится. Потому что они хотят вести бизнес. Но бизнеса не будет, пока мы не решим военный конфликт».

Интересно, что Трамп подтвердил — он собирается обсудить с Россией обмен территориями. И да, без Украины.

«Будет обсуждаться. Но я хочу, чтобы это решение приняла Украина. Я думаю, они примут правильное решение», — подчеркнул американский президент.

Последний раз лидеры общались в 2019 году. Всего личных встреч было шесть. За все время переговорили 24 раза по телефону. И вот, спустя шесть лет, новые переговоры. Да еще в таком экзотическом месте.

Здесь все максимально строго, усилены меры безопасности. Журналистов никуда не выпускают из пресс-центра. А сам он представляет собой армейские палатки, несколько штук. По периметру стоят военные.

