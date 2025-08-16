Опубликовано видео, как ТОС-1А «Солнцепек» ударил по укрепрайону ВСУ

Фото, видео: © РИА Новости/Евгений Биятов; Минобороны РФ; 5-tv.ru

Расчет тяжелой огнеметной системы обеспечил продвижение ВС РФ на красноармейском направлении.

Расчет ТОС-1А «Солнцепек» группировки войск «Центр» нанес удар по укрепрайону ВСУ на красноармейском направлении СВО. Самые яркие видео из зоны спецоперации — смотрите в материале 5-tv.ru.

Применение термобарических снарядов позволило полностью уничтожить систему укреплений ВСУ, создав условия для наступления штурмовиков.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

