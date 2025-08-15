Трамп: рассчитываю на переговоры Путина и Зеленского

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Юлия Майорова

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Он также допустил возможность своего непосредственного участия в их встречи.

Президент США Дональд Трамп рассчитывает на переговоры российского лидера Владимира Путина и лидера киевского режима Владимира Зеленского. Об этом сообщает ТАСС.

Он также допустил возможность своего непосредственного участия в их встречи. Трамп настаивает на позиции, что сделку по урегулированию кризиса на Украине должны согласовывать Кремль и Киев между собой. Однако американский лидер изъявил желание подготовить почву для потенциальных соглашений сторон по данному вопросу.

Зеленский уже высказывался по поводу того, что на территориальные уступки идти не намерен. Российская сторона придерживается своей позиции по поводу контроля освобожденных от украинской оккупации регионов.

Ранее Трамп уже заявлял, что его смущает точка зрения лидера Незалежной по поводу нежелания отдавать земли со ссылкой на Конституцию.

«Меня немного смутило то, что Зеленский сказал: „Ну, мне нужно получить конституционное одобрение“. То есть у него есть разрешение на войну и убийство всех, но ему нужно разрешение на обмен землей», — высказался американский президент.

В Анкоридже, штат Аляска, проходит встреча лидеров России и США. Президенты проведут переговоры в здании объединенной военной базы Эльмендорф–Ричардсон. Саммит стал первой личной встречей сторон за несколько лет и сосредоточен на урегулировании конфликта вокруг Украины и вопросах безопасности.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.