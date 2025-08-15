«За вторым не страшно»: невеста Тимати рассказала, как прошли ее первые роды
Модель Валентина Иванова рассказала, как прошли ее первые роды
Фото: Instagram*/halfbloodval
Дочку пара назвала Эммой.
Рэпер Тимати Валентина Иванова рассказала о том, как прошли ее первые роды. Своими эмоциями девушка поделилась в соцсетях.
Молодая мама опубликовала трогательные снимки из роддома. На одном — модель кормит малышку грудью, а на другом — прижимает дочку к плечу. Валентина сказала, что это были самые легкие и комфортные роды.
«Я и представить себе не могла, насколько я буду в послеродовом восторге, что с уверенностью могу сказать — за вторым не страшно идти, и как только, так сразу я вернусь к вам», — заявила невеста Тимати.
Также модель поделилась с подписчиками тем, как теперь проходят ее будни.
«Каждое мое утро начинается с окситоцинового удара в голову и безграничной любви к ней», — подчеркнула девушка.
Две недели назад Тимати и Валентина стали родителями. Пара решила назвать дочку Эммой. Не так давно артист рассказал, что на родах присутствовала его мама. Женщина перерезала пуповину новорожденной.
У Тимати уже есть двое детей от прошлых отношений — дочь Алиса и сын Ратмир. Несмотря на долгие романы, рэпер ни разу не женился на своих возлюбленных, включая моделей Алену Шишкову и Анастасию Решетову.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Валентина Иванова думает о свадьбе с Тимати.
