Кирилл Дмитриев встретил медведя на Аляске перед саммитом США и РФ

Спецпредставитель президента РФ выразил надежду, что это хороший знак.

Спецпредставитель президента РФ по сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев встретил на Аляске медведя. Об этом он сообщил в соцсети X (прежнее название Twitter).

«Встретили медведя на Аляске перед саммитом США и России», — написал Дмитриев, выразив надежду на то, что это «хороший знак».

Встреча президента РФ Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа начнется 15 августа около 11:00 по местному времени (22:00 по мск) на базе Военно-воздушных сил (ВВС) США Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже.

Как рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, сначала лидеры РФ и США проведут беседу тет-а-тет с участием помощников, затем состоятся переговоры в составе делегаций.

Известно, что в состав российской делегации вошли глава МИД Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков, глава Минобороны Андрей Белоусов, глава Минфина Антон Силуанов и Кирилл Дмитриев.

После этого Путин и Трамп примут участие в совместной пресс-конференции.

Ключевой темой на саммите РФ и США будет урегулирование конфликта на Украине. Как уточнил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, этот вопрос стоит «во главе угла».

