Бузова похвасталась видом из окна своего номера в Ницце: «Взяла билеты и улетела»

Телеведущая Ольга Бузова показала вид из окна своего номера в Ницце

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Одни сутки в этом отеле обойдутся в 150–200 тысяч рублей.

Телеведущая Ольга Бузова отправилась отдыхать на лазурное побережье в Ниццу. Об этом она рассказала в своих социальных сетях.

В плотном рабочем графике звезды появилось несколько свободных дней, и она решила провести их с пользой для себя. Кроме того, погода в Москве обещала быть далеко не идеальной, что стало еще одним поводом отправиться в поездку.

«Прочекала погоду в Москве, ужаснулась. Взяла билеты, забронировала отель и улетела», — поделилась артистка.

Выяснилось, что звезда остановилась в престижном пятизвездочном отеле у моря с балконом и впечатляющим видом на море. По данным KP.RU, стоимость номера Бузовой составляет 150–200 тысяч рублей за сутки.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что телеведущую Ксению Бородину обокрали во время отдыха в Италии. У звезды воришки стащили телефон. Пропажу она обнаружила только в стамбульском аэропорту.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ