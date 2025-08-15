Звезда сериала «СашаТаня» Андрей Гайдулян прилетел на Аляску

Фото, видео: Instagram*/gaydulyan; 5-tv.ru

Актер находится в Анкоридже — городе, где вот-вот начнется встреча Путина и Трампа.

Актер Андрей Гайдулян, который известен по комедийному сериалу «СашаТаня», прилетел на Аляску в преддверии встречи президента России Владимира Путина и лидера США Дональда Трампа. Об этом артист сообщил в соцсетях.

«Друзья, добро пожаловать в солнечный Анкоридж», — сказал Гайдулян, отметив пасмурную погоду.

Звезда «СашиТани» прилетел на Аляску примерно за сутки до встречи Владимира Путина и Дональда Трампа. В день саммита артист вышел в город, изучил достопримечательности и пообщался с местными жителями. Кроме того, актер купил несколько сувениров на память, среди которых шапка с помпоном.

В своих соцсетях Гайдулян активно показывает поклонникам, как выглядит самый северный американский штат. Однако, о том, зачем и почему артист захотел посетить Аляску, он не упомянул.

Ранее 5-tv.ru писал, как президент США высказался о предстоящем саммите. Встреча лидеров двух стран начнется примерно в 22:00 по московскому времени.

