Названа предварительная причина взрыва на заводе в Рязанской области
Причиной взрыва на заводе под Рязанью могло стать нарушение техники безопасности
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ; 5-tv.ru
В результате ЧП пострадали больше 100 человек.
По уточненным данным, пять человек погибли, более ста пострадали в результате взрыва на заводе в Рязанской области. Под завалами еще могут находиться люди. Экстренные службы работают на месте.
ЧП случилось в одном из производственных цехов. После взрыва начался мощный пожар. С завода эвакуировали всех сотрудников. По предварительным данным, причиной взрыва стало нарушение техники безопасности.
