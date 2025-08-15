Обломки беспилотника ВСУ попали в жилую многоэтажку в Белгороде

Фото: Telegram/Настоящий Гладков/vvgladkov

Также вражеские дроны атаковали социальный объект и предприятие в городе.

Жилой многоквартирный дом получил повреждения в результате падения обломков украинского беспилотника в Белгороде. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«В результате падения обломков сбитого беспилотника повреждены кровля и фасад многоквартирного дома. Там же повреждены четыре автомобиля», — сообщил он в своем Telegram-канале.

Сведений о пострадавших не поступало.

Также он сообщил об атаке еще двух вражеских дронов на социальный объект и предприятие в Белгороде. На месте происшествия работают оперативные службы.

Регионы РФ регулярно подвергаются атакам со стороны боевиков ВСУ с момента начала специальной военной операции, о которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года.

Ранее 5-tv.ru сообщил о том, что ВСУ атаковали здание правительства Белгородской области беспилотником. В результате был повредив фасад и несколько окон.

