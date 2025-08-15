В Анкоридже усилили меры безопасности перед саммитом РФ и США

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина; 5-tv.ru

На подготовку была всего неделя.

Считанные часы остались до исторической встречи Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске. Она начнется в 22:00 по московскому времени, сообщили в Белом доме. А журналистов, которые будут освещать переговоры, заранее забрали со стадиона, где их разместили. Среди представителей СМИ и корреспондент «Известий» Николай Иванов.

«5:30 утра, до рассвета еще 40 минут. Российские журналисты уже готовы направиться к месту проведения саммита Владимира Путина и Дональда Трампа», — отмечает корреспондент.

В Анкоридже — усиленные меры безопасности. Для контроля воздушного пространства в небо подняли специальный стратостат. В город стянули даже силовиков из других штатов.

Непросто пришлось и американской секретной службе. Как пишет Bloomberg, агенты сравнили подготовку к саммиту с «полномасштабным спринтом». Всего за одну неделю необходимо было обеспечить безопасность сразу двух президентов. Корреспондент «Известий» Максим Прихода увидел целый взвод, охраняющий журналистов.

