Дана Борисова подарила дочери пластику груди на 18-летие

«Обновлять» тело Полины будет хирург, который ранее делал ей ринопластику.

Недавно 17-летняя дочь телеведущей Даны Борисовой, Полина, порадовала своих подписчиков неожиданным признанием. Ей предстоит операция по коррекции фигуры, а именно подтяжка груди и липоскульптурирование тела. Об этом девушка рассказала в своих социальных сетях.

Пользователи сети негативно отреагировали на такую новость. Борисову начали критиковать за то, что она позволила своей дочери столь серьезные хирургические вмешательства.

Телеведущая пояснила, что дочь давно просила пластическую операцию в качестве подарка к совершеннолетию. Дана поддержала идею по подтяжке груди, но к липоскульптурированию относится осторожнее. Тем не менее она не могла отказать ребенку. Учитывая, что сама неоднократно прибегала к помощи хирургов.

Борисова в беседе с изданием StarHit.ru отметила, что грудь у дочери была слишком объемной и потеряла форму, поэтому корректировка необходима. Что касается липоскульптурирования, то она пока не полностью поддерживает такое вмешательство. Полине еще предстоит набрать несколько килограммов, чтобы хирург смог перераспределить жир с талии в ягодицы.

«Будут убирать жир с талии. Хотя я не вижу там никакого жира. Его недостаточно, надо поднабрать. И она с радостью это делает, наедает активно. Ей нужно 4-5 килограммов, чтобы появился жир на талии. Его будут убирать в ягодицы», — поделилась подробностями Дана.

Оперировать Полину будет хирург, который ранее делал ей ринопластику и работал с самой Борисовой. По словам Даны, врача не смущает юный возраст пациентки и считает, что результат будет выглядеть красиво и естественно.

Сама Полина подчеркивает, что знает меру и не стремится полностью перекроить себя, а небольшие изменения лишь помогут ей чувствовать себя увереннее.

